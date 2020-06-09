Депутат Госдумы рассказал, как дистанционное обучение сказалось на подготовке к ЕГЭ

«Все зависит от того, какие решения примет Рособрнадзор. Мы же понимаем, что результат ЕГЭ во многом зависит от сложности тестов. Вы не можете обеспечить их полную тождественность по сложности. Разница составляет порядка 25%. Если снизить уровень заданий для ЕГЭ, то можно сохранить баллы на уровне прошлого года. Если же не снижать, то, с моей точки зрения, результаты ЕГЭ в этом году должны быть хуже», — поделился депутат.

Он также отметил, что дистанционное обучение, которое пришлось вводить в вынужденном порядке, не дает такой подготовки к ЕГЭ, как стандартные занятия в школах. По словам Смолина, дистанционное обучение требует от учеников более сильной мотивации, а от учителей специальной подготовки. Между ними также должна установиться хорошая связь.