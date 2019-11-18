Депутат Госдумы прокомментировал падение спроса на высшее образование

По информации сайта «Комсомольская правда», министерство просвещения выявило снижение у молодежи спроса на высшее образование. Согласно данным, в настоящее время половина школьников предпочитает колледжи и техникумы сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы.

Олег Смолин убежден, что таким образом ученики пытаются избежать ЕГЭ.

«Уход девятиклассников в колледжи отнюдь не означает падение престижа высшего образования. Отчасти это означает ориентацию на практическую подготовку. А в гораздо большей степени — на то, чтобы избежать ЕГЭ. Причем на селе это увлечение очень сильное, но оно сейчас проникает и в город. Я лично знаю отличницу девятиклассницу, которая повинуясь настроениям в классе, пыталась не пойти в 10 класс школы, а пойти в колледж, чтобы избежать ЕГЭ. После среднего профобразования многие из этих ребят все равно поступают в вузы, только уже без ЕГЭ. Как правило, по своему же профилю, на заочное или вечернее отделение», — пояснил Олег Смолин.

По его словам, высшее образование еще считается престижным среди молодежи.

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«Хоронить высшее образование рано. Общемировая тенденция — увеличение доли граждан, получающих высшее образование. Кроме того, социологи и экономисты по-прежнему утверждают, что люди с высшем образованием в среднем зарабатывают больше. Они дольше живут, особенно мужчины. Они лучше устраиваются в предпенсионном возрасте и совершают меньше преступлений против личности. Если совершают, то другого свойства. Так что никаких симптомов падения престижа высшего образования среди молодежи нет», — отметил Смолин.

Он также обратил внимание на то, что среди работодателей снизился престиж высшего образования.

«Это происходит по понятным причинам: отечественное высшее образование значительно упало в своем качестве по сравнению с советскими временами и не сопровождается необходимой практической подготовкой. Госдума сейчас принимает закон о практической подготовке. Мы надеемся, что он хотя бы отчасти поможет эту проблему решать», — подчеркнул зампред.

Ранее Владимира Путина озадачило разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат. Однако проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, профессора кафедры общего и русского языкознания, доктор филологических наук Михаил Осадчий заявил, что реформы вряд ли начнутся в ближайшее время.