Депутат Госдумы опроверг высказывание главы Сбербанка о низком уровне образования в России

«Качество нашего высшего образования лучше, чем места наших вузов в международных рейтингах. Рейтинги сочиняются под особенности вузов в тех странах, которые их сочиняют. В частности, в этих рейтингах очень высоко стоит наука. В России научные организации традиционно отделены от вузов, они в основном работали под эгидой Академии наук, а теперь под эгидой министерств. Естественно, по научным показателям наши вузы не могут не уступать зарубежным», — заметил Смолин.

Однако он уточнил, что стоит разобраться с несколькими системными проблемами.

«Назову три — недофинансирование, низкий статус преподавателей, крайняя бюрократизация. Недофинансирование это не проблема только 90-х годов. Сейчас, по данным Всемирного банка, российское образование по доле финансирования находится на 98-м месте в мире. Напомню, бюджет Гарварда сопоставим с бюджетом всего высшего образования Российской Федерации», — пояснил депутат.

По его мнению, важно избавить систему образования от бюрократизации.

«По словам ректора одного из московских вузов, кроме Рособрнадзора его контролируют еще 18 разных организаций. По данным комитета Госдумы по образованию, каждое учебное учреждение ежегодно заполняет порядка 300 отчетов по 12 тысячам показателей. Людям просто некогда заниматься студентами и наукой. Время уходит на бюрократическое процедуры. Потому не нужно искать стрелочников, а нужно решать системные проблемы», — добавил Смолин.