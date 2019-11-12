Депутат Госдумы объяснил, как внедрить онлайн-сдачу ЕГЭ

Чернышов отметил, что процесс сдачи в таком формате пока не проработан, и в этом кроется основная сложность реализации идеи.

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«Не отработана пока эта история. Это нужно делать со следующего года, делать эксперименты, давать возможность альтернативного выбора. Тогда, отрабатывая эти моменты, давая возможность тестовой сдачи, можно будет говорить, что все отработано и никаких проблем не будет», — заявил депутат.

Он допустил также возможность перевода в онлайн-формат апелляций к результатам экзамена.

«Апелляцию заменит формат подачи заявки и обсуждение с широким кругом преподавателей по Skype. Чтобы из дома люди не выходили, не стояли в очереди, а все время могли защитить свои баллы, свои результаты», — предложил Чернышов.

Кроме того, депутат указал, что проверка экзаменов должна проходить максимально открыто и проводиться компьютером, а не человеком.