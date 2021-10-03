Депутат Госдумы Берулава предложил платить учителям больше

Депутат Государственной думы Михаил Берулава предложил выплачивать российским учителям две дополнительные зарплаты каждый год. О предложении парламентария сообщило агентство Ura.ru.

Народный избранник отметил, что фигура учителя в стране является самой главной, потому что педагоги проводят огромную работу. Дополнительные финансовые поощрения, по мнению Берулавы, положительно бы сказались на их работе. Деньги для таких выплат в бюджете имеются.

«При желании всегда можно найти. Для учителей, для медиков всегда можно найти. От них зависит благосостояние государства. Здоровье нации зависит от образованности и от медицины», — подытожил депутат.

По распоряжению правительства России в пяти регионах страны пройдет реформа системы оплаты труда учителей. Меры нацелены на уравнивание условий и размера оплаты труда педагогов.