Депутат Горелкин призвал обучать школьников информационной безопасности

Член думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале призвал обучать школьников информационной безопасности, начиная со средней школы, написала «Парламентская газета».

«Повышать уровень знаний наших граждан, чтобы они не верили мошенникам и интернет-фейкам — дело отличное. Вот только стартовать этот важный аспект просвещения должен со школы. И даже не со старших классов, а хотя бы со средних», — подчеркнул депутат.

Горелкин заявил, что в этом возрасте у всех ребят уже есть доступ к Интернету. При этом знаний, как себя обезопасить в онлайн-пространстве, обычно нет. В Сети сейчас много кибермошенников и фейков. По мнению политика, блоки лекций об информационной безопасности можно включить в курс ОБЖ.

Депутат направил официальное обращение со своими инициативами и запросом экспертной позиции в Министерство просвещения РФ.