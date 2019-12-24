Депутат ГД заявил, что школьникам не хватает глубоких знаний

Любовь Духанина рассказала, что в ходе реформы, проводимой в России в последние годы, Рособорнадзор занимается проверкой образовательных учреждений, по итогу которых они закрываются или получают предписания на устранение недочетов. Эксперты предупреждают, что реформа может привести к «регуляторной гильотине» для образования в РФ.

«Фактически треть детей говорит о том, что им не хватает глубоких знаний по предметам. И мы видим, что из года в год эта потребность возрастает. Причинами тому являются где-то отсутствие учителей, где-то учебников, также недостаток лабораторного оборудования, которое дает возможность понять физические или химические явления, а не просто выучить страницы учебников», — сказала Духанина.