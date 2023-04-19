Образование 19 апреля 2023, 23:57 Депутат ГД Пилипенко призвала повысить престиж аспирантуры в России

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В России необходимо повысить престиж аспирантуры, чтобы новая система поменяла суть высшего образования. Таким мнением поделилась член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-ректор Орловского госуниверситета имени Тургенева Ольга Пилипенко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам депутата, переход на специалитет поможет повысить качество российского образования. Пилипенко подчеркнула, что методические материалы должны включать информацию о требованиях, компетенциях, учебных планах, образовательных программах, которые должны быть составлены по единому образцу. Также важно повысить престиж аспирантуры.

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«Это отдельная система, которая должна плодить научные кадры, как для университетов, так и предприятий. Мы столкнулись не только с проблемами по диссертациям, а с тем, что молодежь не идет. Они не видят перспективы в кандидатских и докторских степенях», — подчеркнула парламентарий.