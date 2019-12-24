Депутат Духанина: цифровое портфолио заменит ЕГЭ

По словам парламентария, в цифровом портфолио содержится гораздо больше полезных сведений, как для определения будущей профессии, так и для самих работодателей. Духанина напомнила, что человек учится для себя, а не для показателей, которые потом будут анализировать другие люди.

«Это хороший инструмент (портфолио — прим. ред.) и, надеюсь, это (вытеснение ЕГЭ — прим. ред.) произойдет достаточно быстро», — отметила депутат.