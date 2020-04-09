09 апреля 2020, 14:07
Депутат Чернышов призвал найти ответственных за проблемы с электронным образованием
Школы Санкт-Петербурга оказались не готовы к дистанционному обучению. Зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в беседе с ИА Nation News отметил, что Госдуме необходимо найти тех, кто несет за это ответственность.
«На мной взгляд, в Госдуме должны по этому поводу проработать один вопрос, и я этим займусь — это вопрос ответственности. Куда уходили деньги, которые тратились на организацию электронного обучения и создания „Российской электронной школы“? Почему так неэффективно сейчас все выглядит», — заявил депутат.
Он сообщил, что все хотят улучшить электронную систему. Поэтому сейчас ожидаются конкретные меры и решения.
Чернышов также отметил, что дистанционное обучение неэффективно и его необходимо прорабатывать на технологическом уровне.