Депутат Чернышов выступил за перенос всероссийских проверочных работ

По мнению Чернышова, «это абсолютно правильная идея».

«Сейчас все страдают из-за коронавирусной инфекции. Поэтому идея хорошая. Дети вернутся в школу, вернутся в свои классы. Хорошо подготовятся к своей обязательной программе по сдаче контрольных работ. Все контрольные мероприятия можно будет провести, и в этом плане все абсолютно верно», — пояснил депутат.

Он уточнил, что сейчас возвращение учеников в школы может «в разы увеличить риск заражения».

«Лучше все пусть остаются на самоизоляции. Ничего страшного в этом нет, это бывает не так часто. Это вынужденная мера, которая минимизирует риск дальнейшего заражения», — подчеркнул Чернышов.