Депутат Чернышов назвал три главные задачи российского образования

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал три главные задачи, стоящие перед российской системой образования. Это дистанционное обучение, цифровизация и адаптация к клиповому мышлению.

Система образования должна научиться подстраиваться под современные реалии и технический прогресс, а информация должна подаваться школьникам по-новому.

«Три главных вызова, которые сейчас есть у системы образования. Первое — это дистант. Так или иначе, пандемия диктует развитие альтернативных вариантов получения образования. Школа должна это использовать. Второй момент — это цифровизация полная. Третье — это придумать образовательные программы, которые целый урок продержат внимание школьников. TikTok, Instagram и все-все-все изменили абсолютно среду получения и передачи информации. Я не могу сказать, вредно это или нет — это по-другому. Мир с этим раньше не сталкивался», — сказал депутат.