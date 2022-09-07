Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России | 360°

Все новости

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Реклама

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Читать 360tv в

Многие студенты-медики после окончания учебного заведения уезжают за границу. Однако государство должно обеспечить подходящие условия, чтобы молодые специалисты оставались в России. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Политик подчеркнул, что за рубежом российские медики будут получать гораздо меньшую заработную плату, чем на родине. По словам Чепы, выпускникам стоит хорошо подумать прежде, чем принять решение поехать в другую страну.

Реклама

«Я бы предложил нашим властям подумать об увеличении социальных пакетов для работников. Это был бы более эффективный путь, чем запреты к выезду», — пояснил специалист.

Реклама

Врачи

Студенты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама