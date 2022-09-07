Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России | 360°

Образование 07 сентября 2022, 21:31 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

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Многие студенты-медики после окончания учебного заведения уезжают за границу. Однако государство должно обеспечить подходящие условия, чтобы молодые специалисты оставались в России. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Политик подчеркнул, что за рубежом российские медики будут получать гораздо меньшую заработную плату, чем на родине. По словам Чепы, выпускникам стоит хорошо подумать прежде, чем принять решение поехать в другую страну.

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«Я бы предложил нашим властям подумать об увеличении социальных пакетов для работников. Это был бы более эффективный путь, чем запреты к выезду», — пояснил специалист.

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