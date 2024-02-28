Образование 28 февраля 2024, 16:52 Депутат Буцкая поддержала идею скидки на обучение студентам из многодетных семей

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Инициатива предлагать скидки на обучение на платной основе студентов из многодетных семей могла бы помочь многих людям получить образование. Таким мнением поделилась с НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она рассказала, что сегодня в России почти 2,5 млн многодетных семей. В них воспитываются около семи миллионов детей разных возрастов. Не все они смогут поступить на бюджетное отделение, поэтому скидка была бы очень полезна. Однако депутат отметила, что эту инициативу нужно серьезно проработать.

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«Сама идея о скидке на обучение хорошая, но в любой хорошей идее могут быть подводные течения, которые в итоге усложнят поступление», — заявила Буцкая.

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