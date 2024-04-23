Образование 23 апреля 2024, 11:53 Депутат Аршинова: школьники приграничных регионов РФ могут сдавать ГИА в форме промежуточной аттестации

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Обязательный ЕГЭ частично отменили в трех регионах России. Однако выпускники все же получат возможность продемонстрировать свои знания для поступления в вузы, рассказала «Ридусу» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Учитывая сложную обстановку в приграничных населенных пунктах, в Курской, Брянской и Белгородской областях выпускники могут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации», — пояснила парламентарий.

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По ее словам, Министерство просвещения РФ уже подписало соответствующий приказ. В документе указан список учреждений, на которые распространяются особенности проведения ГИА.