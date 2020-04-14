Депутат Антонова: смешанное образование из-за пандемии поможет в будущем

По мнению Антоновой, система образования имеет возможность подготовиться к кризисным моментам и освоить сочетание очного и дистанционного обучения.

«Смешанное обучение означает, что мы будем готовы к эволюционному любому. Сегодня коронавирус, а мы не застрахованы и завтра будет иной эволюционный вызов», — добавила парламентарий.

Она заметила, что программу необходимо дополнительно проработать.

«Сегодня мы хотим, чтобы каждый ученик и преподаватель эффективно работал. А это не получается, потому что времени реальной подготовки у нас не было», — отметила Антонова.

По словам депутата, педагогам и родителям важно понимать возможности удаленного обучения.