14 апреля 2020, 11:20
Депутат Антонова: смешанное образование из-за пандемии поможет в будущем
Депутат Госдумы Лидия Антонова подчеркнула, что опыт смешанного образования будет полезен при «эволюционных вызовах» в будущем. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению Антоновой, система образования имеет возможность подготовиться к кризисным моментам и освоить сочетание очного и дистанционного обучения.
«Смешанное обучение означает, что мы будем готовы к эволюционному любому. Сегодня коронавирус, а мы не застрахованы и завтра будет иной эволюционный вызов», — добавила парламентарий.
Она заметила, что программу необходимо дополнительно проработать.
«Сегодня мы хотим, чтобы каждый ученик и преподаватель эффективно работал. А это не получается, потому что времени реальной подготовки у нас не было», — отметила Антонова.
По словам депутата, педагогам и родителям важно понимать возможности удаленного обучения.