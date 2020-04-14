    14 апреля 2020, 11:20

    Депутат Антонова: смешанное образование из-за пандемии поможет в будущем

    Ольга Ситникова

    Депутат Госдумы Лидия Антонова подчеркнула, что опыт смешанного образования будет полезен при «эволюционных вызовах» в будущем. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По мнению Антоновой, система образования имеет возможность подготовиться к кризисным моментам и освоить сочетание очного и дистанционного обучения.

    «Смешанное обучение означает, что мы будем готовы к эволюционному любому. Сегодня коронавирус, а мы не застрахованы и завтра будет иной эволюционный вызов», — добавила парламентарий.

    Она заметила, что программу необходимо дополнительно проработать.

    «Сегодня мы хотим, чтобы каждый ученик и преподаватель эффективно работал. А это не получается, потому что времени реальной подготовки у нас не было», — отметила Антонова.

    По словам депутата, педагогам и родителям важно понимать возможности удаленного обучения.