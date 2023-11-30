Образование 30 ноября 2023, 13:28 Депутат Аиткулова заявила, что родители не должны не обсуждать с детьми их учителей

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Родители нередко сами обесценивают авторитет учителей, если обсуждают их дома со своими детьми в негативном контексте. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Она объяснила, что, если родители ругают учителей дома при разговорах с детьми, то, приходя в школу, ученики теряют к педагогам уважение. В итоге это сказывается и на учебном процессе, и на атмосфере на уроках.

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«После этого мы хотим, чтобы они приходили в школу, слушались учителя, дисциплина была, воспринимали учителя как личность. Но этого не произойдёт, если дома происходит такая девальвация учителя!» — подчеркнула депутат.

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