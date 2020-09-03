03 сентября 2020, 12:10
Департамент образования рассказал о влиянии выборов на работу школ
В Департаменте образования и науки отметили, что выборы муниципальных депутатов в столице никак не скажутся на учебном процессе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Отмечается, что выборы 11 и 12 сентября пройдут в двух образовательных учреждениях.
«Здесь учебный процесс для ребят в эти дни незначительно скорректируют. В единый день голосования, в воскресенье 13 сентября, будут задействованы 16 образовательных организаций. Так как это выходной день, то работа избирательных участков не скажется на учебе детей», — отметили в ведомстве.
На избирательных участках будут соблюдены все меры безопасности, а также требования Роспотребнадзора. По окончании выборов помещения продезинфицируют.