Департамент образования рассказал о влиянии выборов на работу школ

Отмечается, что выборы 11 и 12 сентября пройдут в двух образовательных учреждениях.

«Здесь учебный процесс для ребят в эти дни незначительно скорректируют. В единый день голосования, в воскресенье 13 сентября, будут задействованы 16 образовательных организаций. Так как это выходной день, то работа избирательных участков не скажется на учебе детей», — отметили в ведомстве.

На избирательных участках будут соблюдены все меры безопасности, а также требования Роспотребнадзора. По окончании выборов помещения продезинфицируют.