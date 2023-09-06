Образование 06 сентября 2023, 19:33 Денежные сборы внутри родительских комитетов назвали незаконными в Госдуме

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Член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала незаконными денежные сборы внутри родительских комитетов.

По ее словам, решением нехватки средств на ремонт оборудования в классах должны заниматься региональные или федеральные власти.

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«Если средств не хватает, то это проблема либо региона, либо проблема федеральной власти, которая должна быть доведена до министерств», — добавила депутат.