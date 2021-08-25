В российский школах День знаний пройдет в очном формате. Об этом сообщили в Минпросвещения.

В среду состоялось заседание Госсовета по вопросам образования.

«Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — передало РИА «Новости» слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее стало известно, что российских школьников будут бесплатно обучать языкам программирования. Набор учеников 8–11-х классов на двухгодичные курсы по программированию откроют в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Теперь в Минцифры планируют сделать образование доступным и для более молодой аудитории. Об этом рассказала директор департамента координации программ и проектов министерства Татьяна Трубникова.