Хакеры атаковали сайты российских вузов в первый день приемной кампании

Сайты нескольких десятков российских вузов в разных регионах столкнулись с хакерской DDoS-атакой в первый день приемной кампании. По данным «Интерфакса», пользователи не смогли попасть на сайты высших учебных заведений Свердловской и Челябинской областей.

Также проблемы возникли у столичного Политеха и Российского университета дружбы народов.

В Астраханском государственном университете имени Татищева заявили, что сайт недоступен из-за атаки с украинских IP-адресов.

Специалисты ряда вузов справились с активностью хакеров. Остальные продолжают работать над устранением неполадок.

В пресс-службе Тюменского государственного университета в беседе с Ura.ru заявили, что сайт не выдерживает большого количества запросов и постоянно падает.

«Несколько раз сайт падал, наши IT-специалисты поднимают его. Скорее всего, атака связана с тем, что сегодня первый день приемной кампании, — большинство заявок подается в электронном виде», — заявили в пресс-службе вуза.

Кроме ТюмГУ в регионе недоступны сайты Аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного медуниверситета и Тюменского института культуры.