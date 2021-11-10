День открытых дверей пройдет в МГОУ 13 ноября

В Московском государственном областном университете 13 ноября пройдет День открытых дверей. На нем выступят представители всех 15 факультетов вуза, они расскажут абитуриентам и их родителям о преимуществах образования в МГОУ.

На Дне открытых дверей также выступит успешный бизнесмен, меценат и общественный деятель Андрей Ковалев. Предприниматель расскажет о том, как сегодня стать востребованным профессионалом и когда стоит открывать собственный бизнес. О востребованных компетенциях на рынке труда расскажет эксперт по развитию карьеры и профориентации компании SuperJob Артем Дорошин. Также перед собравшимися выступит директор Научно-образовательного центра инновационного развития молодежи Оксана Пучкова, она расскажет о всероссийском олимпиадном движении Worldskills.

Пообщаются с абитуриентами и преподаватели университета. Так, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Наталья Белова проведет лекцию и интерактивную игру «Время говорить по-русски». На кафедре государственных (муниципальных) и корпоративных закупок МГОУ проведут мастер-класс «Контрактный управляющий — профессия будущего». Юридический факультет МГОУ покажет абитуриентам, как снять отпечатки пальцев и как работать с содержимым чемодана криминалиста. Преподаватели университета ответят абитуриентам на все интересующие вопросы.

День открытых дверей будет проходить в режиме реального времени и в формате прямого эфира, его смогут посмотреть все желающие по ссылке.