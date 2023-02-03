Образование 03 февраля 2023, 14:43 Декан факультета экономических наук Пекарский призвал не отказываться от существующей формы аттестации из-за нейросети

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Один из российский студентов ранее сообщил, что написал свою дипломную работу при помощи чат-бота. Декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский в беседе с «Национальной службой новостей» объяснил, почему не стоит отказываться от написания дипломной работы в вузах из-за появления нейросети.

По словам специалиста, такая итоговая форма аттестации отлично суммирует все компетенции студента за время обучения.

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Кроме того, во всех вузах дипломную работу необходимо защищать перед комиссией — это также позволяет оценить знания выпускника.

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