Членами совета учителей-блогеров России стали 26 человек

В России определились с составом совета учителей-блогеров. Он займется формированием позитивного имиджа педагогов и будет способствовать популяризации их работы.

Документ утвердили в Минпросвещения РФ, сообщила пресс-служба министерства. Членами совета стали 26 человек. Их выбрали из числа практикующих педагогов, активно ведущих аккаунты в социальных сетях и имеющих обширную аудиторию.

«Взаимодействие с общественностью способствует открытости деятельности министерства, позволяет получить обратную связь на наши инициативы и проекты и, как следствие, сделать их более эффективными и полезными», — отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Совет наделят полномочиями обсуждать инициативы в рамках информационного освещения деятельности министерства. Он также займется информированием органов госвласти и широкой общественности о своей деятельности, министерства и других государственных учреждений, а также другой профильной работой.

Сформировали совет учителей-блогеров на конкурсной основе. Желающих войти в объединение выбирали путем голосования.