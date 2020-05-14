Член Совфеда прокомментировал идею отмены перемен в школах

«Безусловно, понимая, что психология ребенка требует общения, что достаточно сложно было сейчас детям в период самоизоляции, когда они учились дистанционно, тем не менее я считаю, что мы очень четко и чутко должны прислушиваться к рекомендациям всех надзорных органов, поскольку они делаются только для того, чтобы сберечь здоровье наших детей», — заявила Гумерова.

Сенатор подчеркнула, что родителям, учителям и психологам необходимо будет проводить беседы с детьми, чтобы объяснить, что отмена общих перемен необходима для сохранения их здоровья. Ребята смогут общаться с другими школьниками, но лишь из своего класса.

Гумерова также отметила, чем четче будут выполняться рекомендации, тем быстрее снимут ограничительные меры.