Член Совфеда назвала сроки переноса ЕГЭ

По ее словам, «ряд коллег выступает за то, чтобы в июне — середине июля завершить Единый государственный экзамен», но «поступило также предложение провести Единый государственный экзамен в августе».

«Но все-таки во главу принятия решения как приоритет должно быть поставлено здоровье детей», — заключила Гумерова.