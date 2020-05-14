    14 мая 2020, 17:21

    Член Совфеда назвала сроки переноса ЕГЭ

    Дарья Морозова

    ЕГЭ могут перенести на август. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилию Гумерову.

    По ее словам, «ряд коллег выступает за то, чтобы в июне — середине июля завершить Единый государственный экзамен», но «поступило также предложение провести Единый государственный экзамен в августе».

    «Но все-таки во главу принятия решения как приоритет должно быть поставлено здоровье детей», — заключила Гумерова.