Член Совфеда Гумерова указала на несправедливость при расчете зарплат учителей

Глава Комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что в некоторых субъектах России базовая доля заработка учителя не превышает 25 процентов от общей суммы заработной платы, написала «Парламентская газета».

Остальная часть состоит из различных стимулирующих выплат. Это говорит о несоблюдении соотношения базовой и стимулирующей частей окладов — 70 к 30. По словам Гумеровой, еще год назад Совет Федерации попросил Правительство установить единую отраслевую систему оплаты труда педагогов.

«Мы добиваемся, чтобы зарплата учителей была понятной и прозрачной, а подходы к ней одинаковыми на всей территории России», — отметила глава комитета.

Сенатор назвала недопустимой ситуацию, когда для получения зарплаты, предписанной Майскими указами, преподавателю приходится трудиться на две ставки.

Реформу системы оплаты труда учителей сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко собираются обсудить в открытом диалоге при участии заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой.