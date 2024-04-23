Образование 23 апреля 2024, 12:30 Член совета при Минкультуры РФ Хасавов: идея об электронных зачетках назревала давно

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Использование электронных зачетных книжек и студенческих билетов введут в России в тестовом режиме. Член общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслан Хасавов заявил, что данное решение назревало уже давно. В эпоху цифровизации бумажные экземпляры уходят на второй план, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, нововведение позволит студентам не носить с собой реальные документы, которые можно забыть или потерять в ответственный момент.

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«Сейчас мы аккумулируем и собираем в одном приложении электронные карты десятков магазинов, ресторанов и других учреждений сферы услуг. Поэтому, если заменить зачетку на QR-код в телефоне, от этого явно никто не пострадает», — добавил специалист.

Он также отметил, что за реализацию проекта отвечает Минцифры. Ведомство способно обеспечить сохранность персональных данных без утечек.