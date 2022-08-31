Член профсоюза «Учитель» Луховицкий раскритиковал идею школьной формы для учителей

Школьным учителям предложили носить специальную форму на работу. Преподаватель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий высказался о данной идее. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что данное решение является неплохим. Однако, по его словам, преподаватели должны сами решать, стоит ли использовать форму во время занятий. Идея о смене одежды не должна быть навязаной, передал сайт kp.ru.

«Я думаю, что если педагоги Петербурга в самом деле примут такое решение, то это будет их решение, только это должен быть не городской педсовет, на котором присутствуют три человека: директор, завуч и еще кто-то от школы, а решение каждого педсовета с абсолютно независимым голосованием», — отметил Луховицкий.