Образование 30 августа 2023, 18:12 Член профсоюза работников образования Казаков не оценил идею давать медалистам дополнительные 3-5 баллов на ЕГЭ

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Идея поощрять золотых медалистов пятью дополнительным баллами на ЕГЭ, а серебряных — тремя, — это несерьезная инициатива. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Казаков отменил, что инициатива, которую предложил министр просвещения Сергей Кравцов, не кажется ему правильной. Потому что три-пять баллов — это слишком мало, количество, которое можно списать на погрешность.

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Хотя само предложение поощрять медалистов Казаков назвал правильным, но отметил, что нужно или дать больше баллов, или придумать другой способ.

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