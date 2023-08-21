Образование 21 августа 2023, 19:15 Член АРКС Леткова поддержала идею ввести в программу школьной НВП тему беспилотников

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В программу начальной военной подготовки в школах необходимо ввести тему беспилотников, чтобы ученики 10-11 классов знали, как действовать при падении летательного аппарата. Таким мнением поделилась председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, дети должны не только уметь собирать и разбирать автомат и пользоваться противогазом. В условиях появления нового оружия школьникам нужно научиться защищать себя.

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«Я думаю, что алгоритм действий при нападении дронов может очень помочь ребятам и, возможно, кому-то сохранить жизнь», — пояснила Леткова.