Образование 13 сентября 2023, 17:31 Число заявок от абитуриентов в педагогические вузы России стало рекордным Студентами педвузов по квоте участников СВО и их детей стали 2,5 тысячи человек РИА «Новости»

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Педагогические вузы России снова стали популярны среди абитуриентов. В этом году количество поданных заявок на поступление стало рекордным и достигло 385 тысяч. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

Она подчеркнула, что по квотам для участников специальной военной операции и членов их семей студентами педагогических вузов стали более 2,5 тысячи человек.

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«Для участников специальной военной операции, членов их семей университетами были предусмотрены отдельные квоты для поступления. И в педагогические вузы по этим квотам зачислены 2518 человек», — заявила Васильева.

Заместитель министра добавила, что средний конкурс в этом году на педагогические специальности достиг 12 человек на бюджетное место. А самый высокий показатель — 14 человек на место — оказался на факультетах, где студенты получают педагогическое образование сразу по двум профилям.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать в российских вузах специальные центры поддержки студентов, поступивших по квотам участников специальной военной операции. Она заявила, что речь идет о 8,5 тысячи человек, которые могут столкнуться со сложностями адаптации к академической среде, оформлении стипендий и получении мест в общежитиях.

В качестве примера она привела московскую Высшую школу экономики, где открыли студенческий ситуационный центр для поддержки родственников участников специальной военной операции.