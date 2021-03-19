Число родителей, желающих отдать детей в вузы, уменьшилось в два раза за 10 лет

Популярность высшего образования в России упала. За 10 лет в стране стало в два раза меньше родителей, которые хотят, чтобы их дети после школы продолжили учебу в вузе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы.

Исследователи задали родителям вопрос: где будут учиться их дети после окончания школы? 21% респондентов ответили, что в среднем профессиональном учебном заведении. 10 лет назад так говорили лишь 8% родителей.

43% опрошенных все еще выступают за вуз, однако в 2010 году о высшем учебном заведении заявили 80% родителей, которые приняли участие в исследовании. Доля людей, которые хотят высшего образования для своих детей, в 2015 году составила 55%, а в 2020 году 48%.

2% респондентов отметили, что их дети после школы не будут продолжать учебу, а сразу пойдут работать. Дети четверти опрошенных еще не знают, что хотят после школы. 26% родителей заявили, что их сыновья и дочери хотят учиться на программиста. Опрос провели 22 января по 15 марта 2021 года. В нем приняли участие две тысячи россиян, чьи дети в этом году заканчивают учебу в школе.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что ректоров российских вузов комплексно проверят. Это нужно для того, чтобы выявить наиболее активных руководителей, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования.