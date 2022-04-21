Число бюджетных мест для студентов IT-специальностей увеличат в Архангельске

Вузы Архангельской области планируют увеличить число бюджетных мест для студентов IT-специальностей. Такой информацией поделился глава региона Александр Цыбульский в ходе пленарного заседания III Делового форума «Порты Арктики». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Политик подчеркнул, что количество бюджетных мест в учебных заведениях региона возрастает каждый год. Такие изменения происходят в связи с поручением президента России.

«В нашем Северном (Арктическом) федеральном университете основной прирост бюджетных мест происходит сегодня за счет IT-направлений подготовки. Суммарно по направлениям „Информатика и вычислительная техника“ и „Информационная безопасность“ на предстоящий учебный год сформировано 280 мест», — пояснил Цыбульский.