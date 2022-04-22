Четыре новые школы построят на Ямале

Четыре новые школы планируют возвести на Ямале до конца 2022 года. При этом до 2025 года в регионе должны построить 25 учебных заведений. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на сайт «Красный север».

Самые большие школы возведут в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде.

Первое учебное заведение в этом году построят в микрорайоне «Обдорский». На данный момент работы проведены на 60%, строители завершают отделку здания. Завершить стоительство планируют в четвертом квартале 2022 года.