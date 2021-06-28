Четыре медали в копилку страны. Российские школьники проявили себя на Международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали три золота и одно серебро на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2021. Из-за пандемии соревнование проходило в дистанционном формате, но оценивал ребят Национальный университет Сингапура.

Сборная России состояла из четырех школьников. Они участвовали в соревнованиях на базе образовательного центра «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Сборную России представляли четыре мальчика: Михаил Будников (Физико-математический лицей № 3, Челябинск), Егор Лифарь (Школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва), Данила Усачев (Самарский лицей информационных технологий, Самара) и Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва).

Столько же золотых и серебряных медалей получили участники из США и Сингапура. В результате Россия поделила второе место с двумя противниками.

Сборную собирали из школьников, которые проявили себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Перед соревнованиями ребята прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ. Школьники готовились к IOI 2021 под руководством доцента факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрея Станкевича и директора Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексея Малеева.

«Многолетнее лидерство России на международных олимпиадах по информатике прежде всего заслуга наших учителей по всей стране, закономерный этап постоянной, ежедневной работы по выявлению и поддержке молодых талантливых умов. Наша страна обладает очень мощным интеллектуальным ресурсом, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать молодежи его развивать», — подчеркнул заместитель руководителя сборной, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Соревнования включали в себя два тура, которые прошли 22 и 25 июня. Школьники показали свое мастерство в сфере информатики и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач.

Дистанционный формат позволил принять участие рекордному числу учеников — 351 человек из 88 стран мира. В заключительный день соревнований в Сингапуре прошла церемония передачи флага — ее провели с соблюдением всех эпидемических требований. В 2022 году Международную олимпиаду IOI примет Индонезия.