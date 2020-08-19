Четыре дня вебинаров с профессорами и доцентами. Образовательная неделя пройдет в МГОУ

На следующей неделе в Московском государственном областном университете стартует онлайн-конференция «Образовательная неделя: workshop-интенсив». Для участников подготовили четыре дня вебинаров по актуальным вопросам образования и воспитания.

Во время онлайн-конференции профессора и доценты затронут темы, включенные в национальный проект «Образование». Они расскажут о психолого-педагогических аспектах обучения, функциональной грамотности школьников и компетентностном подходе. Кроме того, участники конференции смогут узнать о применении в образовании информационно-коммуникационных технологий.

Организаторы «Образовательной недели: workshop-интенсив» пригласили более тысячи участников-экспертов, директоров школ, учителей и работников сферы образования. Специалисты ответят на самые актуальные вопросы, начиная от специфики преподавания в полиэтнических классах и заканчивая развитием удаленного обучения.

Онлайн-конференция начнется 24 августа и продлится до 28-го. Каждый день участников ждут разные программы и спикеры. По итогам вебинаров все получат электронный сертификат.