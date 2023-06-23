Образование 23 июня 2023, 13:36 Четверо школьников из Хабаровска написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

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В Хабаровске четверо школьников написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Об этом сообщило издание kp.ru.

На экзамене отличились выпускники 30 и 85 школ, а также третьей гимназии и лицея «Вектор».

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По словам выпускницы школы № 30 Алены Иголкиной, которая вошла в список учеников с наивысшим баллом, выбор пал на литературу, поскольку это был ее любимый предмет.

«Мне нравится очень „Преступление и наказание“, „Унесенные ветром“, „Американская трагедия“, — сообщила в разговоре с журналистами Иголкина.