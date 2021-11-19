Чемпионат Live Coding Battle собрал школьников и студентов из России, Австралии, Белоруссии, Казахстана и Украины

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle завершился после трех дней соревнований. В турнире приняли участие ребята с инвалидностью по слуху и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, школьники и студенты технических и компьютерных специальностей из 40 городов России, а также Австралии, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Соревнования прошли в рамках благотворительного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». Чемпионат проходил в смешанном очно-дистанционном формате.

Задания для турнира составляли специалисты по машинному обучению из Дальневосточного федерального университета. По словам главного методиста чемпионата, руководителя образовательной программы «Искусственный интеллект и большие данные» Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Александра Кленина, задачи, которые решали участники, были направлены на закрепление знаний и навыков, полученных в процессе просмотра онлайн-курса «Big Data и Data Science: начни погружение с нуля».

«Они предназначены для постепенного продвижения от нулевого уровня до первой учебной задачи машинного обучения. Задачи проверялись автоматически и покрывали темы: Python, визуализация данных, pandas, SQL, предварительный анализ и статистика, обучение модели классификатора. Предметная область была связана с индустрией телекоммуникаций», — пояснил Кленин.

Очный разбор задач прошел в Екатеринбурге, Москве и Нижнем Новгороде. Благодаря этому школьники и студенты смогли посетить дополнительные практические занятия и познакомиться с преподавателями и спикерами курса, работающими в области машинного обучения.

Бесплатный образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» реализует АНО «Русская школа программирования» при поддержке благотворительного Фонда компании «МегаФон» и Фонда президентских грантов.

На сегодняшний день в проекте приняли участие более 22 тысяч человек из более чем 250 городов России, а также стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.