Советники по воспитательной работе появятся в школах Челябинской области с 1 сентября. Они будут занимать школьников в периоды, свободные от учебы, а также помогать им решать свои проблемы и направлять к психологу в случае необходимости. Об этом сообщило «ФедералПресс».

«Советник по воспитательной работе — это своего рода пионервожатый. Проще говоря: если ребенок ничем не увлекается, советник должен рассмотреть в нем склонность к тому или иному виду деятельности и помочь развить ее», — рассказала начальник пресс-службы министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

440 прошли подготовку к новой должности в Артеке. Количество советников в каждом образовательном учреждении будет зависеть от количества обучающихся в нем.