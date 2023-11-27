Образование 27 ноября 2023, 14:10 Челябинский вуз будет готовить экологов в филиале в Казахстане

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В Казахстане откроют образовательные программы факультета экологии Челябинского государственного университета. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на председателя комитета по экологии заксобрания региона Михаила Махова.

Он рассказал об открытии филиала на форуме «Евразийские ворота». По словам Махова, в Челябинске получили запрос от Казахстана и сразу откликнулись. Он подчеркнул, что экологи будут там очень востребованы из-за проблем в этой сфере в соседней стране.

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