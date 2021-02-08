Челябинский учитель подготовил в TikTok бесплатные уроки по математике

Отмечается, что у педагога уже более 260 тысяч подписчиков. Также у него есть свой YouTube-канал и страница «ВКонтакте». С записью видео учителю помогает его супруга, а темы для сюжетов зачастую подкидывают сами школьники.

«В YouTube я — одиозный дед, а здесь я, оказывается, кряжистый кринж. А вообще, я — крепкий уральский мужичок», — признался преподаватель.