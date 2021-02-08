08 февраля 2021, 18:14
Челябинский учитель подготовил в TikTok бесплатные уроки по математике
Преподаватель одного из лицеев в Челябинской области подготовил для школьников бесплатные уроки по математике в TikTok. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что у педагога уже более 260 тысяч подписчиков. Также у него есть свой YouTube-канал и страница «ВКонтакте». С записью видео учителю помогает его супруга, а темы для сюжетов зачастую подкидывают сами школьники.
«В YouTube я — одиозный дед, а здесь я, оказывается, кряжистый кринж. А вообще, я — крепкий уральский мужичок», — признался преподаватель.