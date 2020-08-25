Будущим студентам дадут кредиты на учебу по сниженным ставкам

В России снизят ставки по образовательным кредитам с господдержкой — вместо 8,5% будет 3%. Срок погашения таких займов тоже сделают более длинным — на это дается 15 лет после окончания вуза вместо 10.

Постановление об изменениях в правилах по указанным кредитам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Принятое кабмином решение сделает, по словам премьера, займы более выгодными для получающих высшее и среднее профессиональное образование платно. Раньше условия выдачи кредитов на образование немногим отличались от потребительских.

Обновленную программу образовательного кредитования разработали по поручению президента РФ Владимира Путина. Новые правила подразумевают не только снижение процентной ставки до 3%, но и продление срока займа до 15 лет, а также периода льготного кредитования — с трех до девяти месяцев после завершения обучения.

«Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки», — заметил Михаил Мишустин, которого процитировала газета «Коммерсант».

Льготные условия будут распространятся и на тех студентов, которые уже взяли образовательные кредиты. Для этого им нужно подать заявление в банк.

Какая сумма потребуется на финансирование программы со стороны государства, пока не уточняется. В Минобрнауки заметили, что объем средств будет расти, «исходя из растущей потребности в предоставлении образовательных кредитов с господдержкой».

По мнению экспертов, благодаря принятым изменениям абитуриенты смогут сделать выбор в пользу более престижного, но платного образования. Однако если с дальнейшим трудоустройством у них возникнут проблемы, то выпускникам придется работать не по специальности, чтобы погасить кредит.