Образование 13 сентября 2023, 11:22 Будущие повара и кондитеры Москвы приступили к практическим занятиям в лабораториях колледжей Лаборатории для практических занятий открыли в колледжах сферы услуг в Москве Фото: Ю. Иванко. Mos.ru / Сайт мэра и правительства Москвы

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В профильных столичных колледжах по подготовке поваров, кондитеров и специалистов-технологов открыли лаборатории для практических занятий. В них студенты отработают полученные на теоретических занятиях навыки. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Например, в колледже сферы услуг № 10 установили тепловые шкафы, разные виды миксеров, блендеров и многое другое специализированное оборудование.

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Студенты научатся пользоваться всей профессиональной техникой, готовить блюда наравне с шеф-поварами и соблюдать санитарные нормы.

Кроме этого, обучающиеся по специальности «поварское и кондитерское дело» смогут дополнительно освоить профессии бармена, официанта и другие.

Также колледж сферы услуг № 3 оборудовали современными станками и ноутбуками с многопоточными процессорами высокой частоты.

Ранее москвичам сообщили, что в «Технограде» пройдет фестиваль профессиональной реализации.