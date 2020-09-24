Будущее цифрового образования

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» подвели итоги международной конференции о цифровом образовании.

Россотрудничество обсудило кейсы совместной работы с отечественными университетами и зарубежными партнерами. Проекты цифрового образования — это возможность для жителей разных стран поддерживать сотрудничество в сфере образования даже в период пандемии. Для повышения цифровых компетенций преподавателей разработаны вебинары на базе ведущих вузов страны.

Мы понимаем, что это преимущество, которое дает нам „цифра“, — это доступ вот к аудитории где угодно, лишь бы был интернет. Конечно, мы в дальнейшем будем это также использовать Евгений Примаков руководитель Россотрудничества.

География проекта цифрового образования — уже 46 стран, это на шесть больше, чем в прошлом году. Один из самых востребованных проектов — «Закачай знания». Это международный конкурс педагогического мастерства среди учителей русских школ за рубежом, он проводится среди преподавателей, работающих на территории зарубежных государств, реализующих общеобразовательные программы предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» на русском языке, а также «Русский язык как иностранный» с использованием цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий.

Сначала мы исходили из того, что это будет просто конкурс среди преподавателей русского языка и предметов на русском языке, но сейчас мы уже продвинулись дальше. Теперь мы на базе этого проекта будем делать коммуникационную площадку Павел Шевцов замруководителя Россотрудничества.

Цифровое обучение продолжает набирать обороты. География участников проектов Россотрудничества расширяется. Ежедневно к ним присоединяются тысячи новых пользователей.