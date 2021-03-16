Ректор Уральского государственного аграрного университета, вице-президент РАН Ирина Донник обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» поправки в закон «Об образовании», которые обязывают профильные организации согласовывать с министерствами, которым они подчинены, любые договоры о международном сотрудничестве.

«Это будет излишняя бюрократизация, громоздкость», — предположила Донник.

Она заметила, что в каждом университете множество таких договоров и соглашений о сотрудничестве с разнообразными вузами, НИИ, организациями за границей. Это касается и стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан и Белоруссия.

«Если сейчас согласовывать каждый, то это, наверное, будет очень трудоемкий процесс», — добавила Донник.