16 марта 2021, 20:27
«Будет излишняя бюрократизация». Вице-президент РАН — о законе, регулирующем популяризацию науки
Ректор Уральского государственного аграрного университета, вице-президент РАН Ирина Донник обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» поправки в закон «Об образовании», которые обязывают профильные организации согласовывать с министерствами, которым они подчинены, любые договоры о международном сотрудничестве.
«Это будет излишняя бюрократизация, громоздкость», — предположила Донник.
Она заметила, что в каждом университете множество таких договоров и соглашений о сотрудничестве с разнообразными вузами, НИИ, организациями за границей. Это касается и стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан и Белоруссия.
«Если сейчас согласовывать каждый, то это, наверное, будет очень трудоемкий процесс», — добавила Донник.