Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки

Минпросвещения оперативно внесет в Госдуму законопроект о приоритетном приеме в одну школу братьев и сестер независимо от места их прописки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, рассказало РИА «Новости».

Согласно существующей норме закона, чтобы зачислить братьев и сестер в одну школу, они должны проживать в одной семье и по одному адресу. Предложение исключить эту норму прозвучало на форуме «Большой семейный совет». С такой инициативой выступила депутат Госдумы Алена Аршинова.

Глава Минпросвещения пообещал, что это предложение оперативно внесут в Госдуму.

«Вот эта бюрократия по поводу прописки… Я думаю, мы в оперативном порядке вот этот законопроект внесем и его реализуем», — сказал Кравцов.

Закон о приоритетной записи детей в школы, в которых уже учатся их братья или сестры, президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2019 года.

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе выступления на форуме также предложил ввести для детей бесплатный проезд в общественном транспорте.