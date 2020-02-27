27 февраля 2020, 14:08
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брату экс-главы Украины Виктора Ющенко Петру аннулировали степень доктора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
По данным сайта «Газета.ru», такое решение аттестационная коллегия министерства образования Украины приняла после обнаружения плагиата и низкого уровня диссертационных исследований в работе Ющенко.
Тема его диссертации: «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)».