Брата Ющенко лишили докторской степени

По данным сайта «Газета.ru», такое решение аттестационная коллегия министерства образования Украины приняла после обнаружения плагиата и низкого уровня диссертационных исследований в работе Ющенко.

Тема его диссертации: «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)».