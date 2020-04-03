Большинству школьников и родителей не понравился переход на онлайн-обучение

Во время пандемии жизненно важно соблюдать самоизоляцию, но продолжать учиться тоже нужно. Российских школьников перевели на дистанционное обучение, но такой шаг понравился не всем. Как показал опрос, 62% учащихся и более половины родителей уверены, что онлайн-занятия не заменят реальные уроки.

Опрос среди родителей и школьников провели специалисты образовательной компании Maximum Education. Исследование показало, что 62% школьников и 56% родителей считают, что дистанционное обучение не является полноценной альтернативой урокам в школе.

При этом 39% взрослых и 49% учеников приравнивают онлайн-занятия к каникулам, пишет газета «Известия». Еще 62% школьников уверены, что удаленные уроки плохо сказываются на усвоении программы, а не согласен с ними 21% опрошенных учащихся. Не увидели никакой разницы между посещением школы и занятиями дома 15% респондентов.

Также специалисты спросили школьников и про трудности такого онлайн-обучения. Сложным дистанционный формат оказался для 34% детей, а легким — для 14%. Среди основных трудностей ученики назвали нехватку общения с учителем и одноклассниками, технические проблемы и сложность с концентрацией внимания.

«Сейчас и родители, и учителя, и сами школьники находятся в ситуации стресса. Быстрая смена формата не дала возможности плавного перехода», — объяснил глава Maximum Education Михаил Мягков.

Российские школьники перешли на дистанционный формат обучения в марте. Это стало одной из первых мер, которую приняли власти для борьбы с коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксировано 3548 случаев заражения.