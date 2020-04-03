    03 апреля 2020, 09:42

    Большинству школьников и родителей не понравился переход на онлайн-обучение

    Дарья Бунякова

    Во время пандемии жизненно важно соблюдать самоизоляцию, но продолжать учиться тоже нужно. Российских школьников перевели на дистанционное обучение, но такой шаг понравился не всем. Как показал опрос, 62% учащихся и более половины родителей уверены, что онлайн-занятия не заменят реальные уроки.
    Большинству школьников и родителей не понравился переход на онлайн-обучение

    Опрос среди родителей и школьников провели специалисты образовательной компании Maximum Education. Исследование показало, что 62% школьников и 56% родителей считают, что дистанционное обучение не является полноценной альтернативой урокам в школе.

    При этом 39% взрослых и 49% учеников приравнивают онлайн-занятия к каникулам, пишет газета «Известия». Еще 62% школьников уверены, что удаленные уроки плохо сказываются на усвоении программы, а не согласен с ними 21% опрошенных учащихся. Не увидели никакой разницы между посещением школы и занятиями дома 15% респондентов.

    Также специалисты спросили школьников и про трудности такого онлайн-обучения. Сложным дистанционный формат оказался для 34% детей, а легким — для 14%. Среди основных трудностей ученики назвали нехватку общения с учителем и одноклассниками, технические проблемы и сложность с концентрацией внимания.

    «Сейчас и родители, и учителя, и сами школьники находятся в ситуации стресса. Быстрая смена формата не дала возможности плавного перехода», — объяснил глава Maximum Education Михаил Мягков.

    Российские школьники перешли на дистанционный формат обучения в марте. Это стало одной из первых мер, которую приняли власти для борьбы с коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксировано 3548 случаев заражения.