Большинство российских вузов проведут сессию дистанционно

Он пояснил, что «по промежуточной аттестации сложностей в основном нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн».

По данным сайта kp.ru, министр допустил, что следующий учебный год также начнется в дистанционном формате.