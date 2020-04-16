16 апреля 2020, 17:10
Большинство российских вузов проведут сессию дистанционно
Большинство российских вузов решили провести летнюю сессию в онлайн-формате — рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом сообщил RT со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
Он пояснил, что «по промежуточной аттестации сложностей в основном нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн».
По данным сайта kp.ru, министр допустил, что следующий учебный год также начнется в дистанционном формате.